Uncharted 4 è il miglior gioco del 2016 secondo Metacritic

E'il gioco del 2016 con il punteggio più alto su Metacritic. Il titolo Naughty Dog ha un Metascore di 93 ed è seguito in questa speciale classifica da(92) e(92).

Di seguito, la classifica completa del "Club 90", che include i giochi usciti durante l'anno capaci di ottenere un Metascore di 90 o superiore, tra cui troviamo il già citato Uncharted 4 Fine di un Ladro oltre a Overwatch, The Witcher 3 Wild Hunt Blood & Wine, NBA 2K17 e Inside.

Uncharted 4 Fine di un Ladro (PS4) - 93 Inside (Xbox One) - 92 Out of the Park Baseball 17 (PC) - 92 The Witcher 3 Wild Hunt Blood & Wine (PC) - 92 Overwatch (PC) - 91 Overwatch (Xbox One) - 91 Forza Horizon 3 (Xbox One) - 91 The Witcher 3 Wild Hunt Blood and Wine (PS4) - 91 Inside (PS4) - 91 Overwatch (PS4) - 90 Stephen's Sausage Roll (PC) - 90 NBA 2K17 (Xbox One) - 90 Kentucky Route Zero Act IV (PC) - 90

Cosa ne pensate di questa classifica? Ricordiamo che su Everyeye.it sono partite le votazioni per eleggere il miglior gioco del 2016, qui trovate tutti i giochi in lizza per le varie categorie.