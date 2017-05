Uncharted 4: la modalità Classica farà il suo ritorno nelle playlist multiplayer

ha annunciato che lafarà il suo ritorno nelle playlist multiplayer di. Più precisamente, la modalità sarà disponibile nella Beta Playlist a partire da venerdì 5 maggio.

Come il nome suggerisce, la modalità Classica prenderà a piene mani dal multigiocatore di Uncharted 2 e 3: i giocatori, infatti, non potranno beneficiare del radar, dello store in-game, degli oggetti mistici, e della possibilità di essere rianimati. Inoltre, saranno vietati tutti gli oggetti accessori ad eccezione delle granate, sarà ristretto l'utilizzo delle Hero Weapons, e sarà invece introdotto il respawn immediato.

Chiunque prenderà parte a delle partite in multiplayer tra il 5 e l'8 maggio avrà diritto ad un "Cappello Messicano" (che potete osservare in cima alla notizia) da applicare al proprio personaggio in-game. Infine, sarà attivo nel weekend un bonus XP del 50% in qualsiasi partita multigiocatore o in modalità Sopravvivenza.



Uncharted 4: Fine di un Ladro è disponibile su PlayStation 4. Recentemente, la serie di Naughty Dog ha ricevuto parole di grande apprezzamento da parte del regista di Limitless.