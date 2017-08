Uncharted 4: nuova modalità e contenuti da Lost Legacy per il multiplayer

ha annunciato che il comparto multiplayer disi aggiornerà il 23 Agosto con l'arrivo di una nuova modalità e di nuove skin provenienti dai personaggi di. Un trailer mostra tutte le novità dell'update.

La nuova modalità, chiamata "Survival Arena", è una variante di Survival che introduce oltre 100 nuove ondate con nuove tipologie di nemici, nuovi modificatori e nuove zone d'assedio, offrendo una grande varietà di gameplay combinando i vari elementi della partita.

Come potete vedere in calce alla notizia, verranno incluse tre nuove skin provenienti dai personaggi di Uncharted: L'Eredità Perduta, vale a dire l'antagonista Asav e le due protagoniste Nadine e Chloe. L'aggiornamento verrà pubblicato il 23 Agosto, lo stesso giorno in cui L'Eredità Perduta farà il suo debutto su Playstation 4.