Uncharted 4: il nuovo DLC arriva il 17 marzo, ecco la modalità King of the Hill

Come anticipato qualche giorno fa,ha oggi rivelato i contenuti del nuovo DLC gratuito di. L'aggiornamento, interamente dedicato al multiplayer, sarà lanciato venerdi 17 marzo e introdurrà armi ed elementi estetici inediti e una nuova modalità.

La novità più succosa è l'arrivo della modalità King of the Hill: i giocatori saranno divisi in due squadre e dovranno combattere per ottenere il controllo di diversi punti di cattura che compariranno sulla mappa. Quando un team raggiungerà un certo punteggio dovrà conquistare la Victory Hill per concludere la partita; qualora dovesse fallire nell'impresa, la squadra avversaria avrà una chance per rimettersi in carreggiata. Assieme al King of the Hill, faranno il loro debutto anche alcune armi: l'INSAS, il Type-95 e una Competition Pistol con mirino. Fra le nuove aggiunte figurano, infine, le skin ispirate a Savage Starlight, il fumetto fittizio presente in The Last of Us.