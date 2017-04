ha pubblicato l'aggiornamento 123.070 per. La patch risolve vari bug e problemi legati al multiplayer, come il reset dei progressi nelle partite classificate all'inizio di ogni stagione.

Recentemente, gli sviluppatori hanno pubblicato anche una nuova mappa multiplayer denominata Treasury, disponibile gratis per tutti i possessori del gioco.

Restando in casa Naughty Dog, ricordiamo che Uncharted The Lost Legacy (espansione stand-alone di Uncharted 4 Fine di un Ladro) sarà pubblicato in Europa il prossimo 23 agosto, in formato retail e digitale.