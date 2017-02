Uncharted 4 vince un altro premio per le animazioni

si è portato a casa un altro riconoscimento: in occasione dei, l'action adventure diè stato premiato per le migliori animazioni dei personaggi presenti in un videogioco. Tra altre nomination in carica c'erano titoli del calibro di Titanfall 2 e The Witcher 3.

Dopo essere stato eletto gioco dell'anno nel 2016 da Metacritic, dagli utenti di NeoGaf e durante i New York Game Awards, Uncharted 4 si è aggiudicato un altro premio in occasione di una manifestazione ufficiale, scavalcando gli altri tre contendenti per le migliori animazioni dei personaggi (Titanfall 2, The Witcher 3: Blood and Wine e Teenage Mutant Ninja Turtles: Legends). Siete d'accordo con l'esito della premiazione?