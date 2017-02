Uncharted 4 vince un altro premio per gli effetti visivi

Dopo essersi aggiudicato un premio per le migliori animazioni e il riconoscimento di gioco dell'anno ai New York Game Awards 2017 ha ricevuto un altro riconoscimento per gli effetti visivi in occasione dei

L'action adventure di Naughty Dog si è dovuto confrontare con Call of Duty: Infinite Warfare, Dishonored 2, Gears of War 4 e Quantum Break, riuscendo ad aggiudicarsi il premio per i migliori effetti visivi implementati in real time. Ricordiamo che Uncharted 4 è stato eletto gioco dell'anno anche dagli utenti di NeoGaf, senza dimenticre che su Metacritic ha ottenuto la valutazione più alta tra i videogiochi rilasciati nel 2016. Che ne pensate di questi traguardi?