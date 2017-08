Dopo un mese di luglio decisamente tranquillo sul fronte delle nuove uscite, adil mercato videoludico, in attesa delle grandi novità della stagione autunnale...

Nei prossimi trenta giorni arriveranno nei negozi titoli del calibro di Uncharted L'Eredità Perduta, Hellblade Senua's Sacrifice, Sonic Mania, Life is Strange Before The Storm e Yakuza Kiwami. Per saperne di più vi rimandiamo ai nostri speciali sulle uscite PC, Xbox One/PS4, Nintendo Switch e 3DS.