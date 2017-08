Uncharted L'Eredità Perduta giocato in diretta oggi pomeriggio alle 17:00

Inizia una nuova settimana e di conseguenza riprendono le trasmissioni targate Everyeye Live, dopo la relativa pausa dovuta alla trasferta per la Gamescom di Colonia. Oggi pomeriggio a partire dalle 17:00 giocheremo in diretta con Uncharted L'Eredità Perduta, il nuovo gioco Naughty Dog ora disponibile su PlayStation 4.

Uncharted L'Eredità Perduta è uno spin-off standalone di Uncharted 4 Fine di un Ladro e presenta una nuova avventura con protagoniste Chloe e Nadine. L'appuntamento con il live gameplay di Uncharted L'Eredità Perduta è fissato per oggi pomeriggio (lunedì 28 agosto) alle 17:00 in diretta su Twitch e YouTube: vi invitiamo a iscrivervi al canale Twitch Everyeye per ricevere una notifica pochi minuti prima della trasmissione, la registrazione inoltre è indispensabile per poter interagire con la redazione e la community.