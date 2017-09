Uncharted L'Eredità Perduta mantiene la vetta della classifica italiana

è stato il gioco per console più venduto nel nostro paese nella settimana dal 28 agosto al 3 settembre 2017. Al secondo posto delal classifica troviamo invecementreper Switch debutta al terzo posto della top ten italiana.

Classifica Italiana Console (28 Agosto/3 Settembre 2017)

UNCHARTED L'EREDITÀ PERDUTA TOM CLANCY'S RAINBOW SIX SIEGE MARIO + RABBIDS KINGDOM BATTLE CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY F1 2017 F1 2017 DAY ONE EDITION GTA V GRAND THEFT AUTO MINECRAFT YAKUZA KIWAMI MARIO KART 8 DELUXE

Classifica Italiana PC (28 Agosto/3 Settembre 2017)

THE SIMS 4 CALL OF DUTY MODERN WARFARE 3 CALL OF DUTY MODERN WARFARE 2 F1 2017 DAY ONE EDITION CALL OF DUTY BLACK OPS II CALL OF DUTY 4 MODERN WARFARE GTA V GRAND THEFT AUTO FARMING SIMULATOR 17 THE SIMS 4 AL LAVORO TITANFALL 2

Su PC, invece, The Sims 4 continua a mantenere il primo posto del podio, seguito da Call of Duty Modern Warfare 3 e Call of Duty Modern Warfare 2.