ha pubblicato una nuova serie di immagini di, tratte dalla versione per PlayStation 4 Pro. Gli scatti mostrano una nuova area denominata Western Ghats, simile alla zona del Madagascar vista in

Trovate i nuovi scatti in calce alla notizia, approfittiamo dell'occasione per ricordare che Uncharted L'Eredità Perduta sarà disponibile in Europa dal 23 agosto, in esclusiva su PlayStation 4 e PS4 Pro. Tutti coloro che effettueranno il preordine del gioco riceveranno un codice per scaricare gratuitamente Jak & Daxter The Precursor Legacy dal PlayStation Store.