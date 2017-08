Uncharted L'Eredità Perduta: nuovo filmato dedicato ad Asav

ha recentemente pubblicato un nuovo filmato dedicato ad, espansione stand-alone della celebre serie ideata dain arrivo esclusivo su PlayStation 4 il prossimo 23 agosto.

Grazie alle parole del creative director Shaun Escayg, game director Kurt Margenau, art Director Tate Mosesian, co-writer Josh Scherr possiamo dare uno sguardo più approfondito al personaggio di Asav, che in questa nuova avventura fungerà da antagonista principale. Se Nadine è riuscita a guadagnare il suo rispetto, l'altra protagonista principale de L'Eredità Perduta, Chloe Frazer, è invece detestata da Asav. Per quanto caratterizzato da un'indole generalmente calma e pacata, il villain può rapidamente lasciarsi cogliere da impeti di foga e rabbia in momenti particolari.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Uncharted: L'Eredità Perduta arriverà su PS4 il 23 agosto. Seguendo questo indirizzo trovate il trailer di lancio dell'espansione, mentre qui potete consultare l'analisi tecnica condotta da Digital Foundry.