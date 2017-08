Uncharted L'Eredità Perduta: un nuovo, intenso gameplay trailer di 30 secondi

ha pubblicato un nuovo gameplay trailer per. Seppur breve, il filmato è un concentrato di adrenalina, inseguimenti e azione spettacolare: ve lo abbiamo riportato in cima alla notizia.

Tecnicamente è stato definito un gameplay trailer, ma considerando la breve durata e il ritmo dell'azione, sembra di trovarsi di fronte a uno spettacolare spot TV. In ogni caso, il video è molto efficace nel mostrare le differenti sezioni di gioco che potremo affrontare nel corso dell'avventura: dai dialoghi ai combattimenti, passando per inseguimenti al cardiopalma e sparatorie ad alto tasso esplosivo.

Ricordiamo che Uncharted: L'Eredità Perduta uscirà in esclusiva per Playstation 4 il prossimo 23 Agosto. Sapevate che Naughty Dog potrebbe prendere in considerazione lo sviluppo di un nuovo capitolo della saga in futuro?