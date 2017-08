Uncharted L'Eredità Perduta: positivi i primi voti della stampa internazionale

uscirà in esclusiva peril 23 Agosto, ma a partire da oggi sono disponibili i primi voti della stampa internazionale. La nuova avventura targatasta ricevendo un'accoglienza positiva.

Il gioco ha già ricevuto i suoi primi quattro voti pieni, con il 100/100 assegnato da Arcade Sushi, Trusted Reviews, God is a Gek e We Got This Covered. Fioccano molti 90/10, tra cui segnaliamo quelli di Game Informer, GameSpot, Destructoid e CSMagazine.

Tra le valutazioni più basse, invece, troviamo il 75/100 di IGN e i 70/100 di Gamer.no e Digitally Downloaded. Se invece volete conoscere il parere di Everyeye.it, potete leggere la nostra Recensione curata da Giuseppe Arace.

Nel momento in cui riportiamo la notizia, Uncharted: L'Eredità Perduta ha totalizzato un punteggio Metascore di 86/100.