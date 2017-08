Uncharted L'Eredità Perduta: pubblicato un nuovo video del making of

Nella giornata odierna,ha pubblicato un nuovo video del making of di, espansione stand-alone della serie action-adventure diin arrivo in esclusiva su PlayStation 4 il 23 agosto.

Il video, che trovate in cima all'articolo, mette in mostra sequenze di gameplay e scene cinematiche, nel mentre siamo accompagnati dalle parole dei ragazzi di Naughty Dog che qui ci parlano di diversi personaggi della saga, come Chloe e Nadine (protagoniste de L'Eredità Perduta), o Sully e Sam.

Uncharted: L'Eredità Perduta debutterà il prossimo 23 agosto su PlayStation 4. A questo indirizzo, potete dare uno sguardo ad un recente video di gameplay, mentre qui trovate la video analisi condotta da Digital Foundry.