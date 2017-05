Con una FAQ pubblicata sul sito ufficiale del gioco, Naughty Dog ha confermato chesarà ottimizzato per: sulla nuova console Sony, il gioco sfrutterà l'HDR e supporterà la risoluzione 4K (dinamica).

Purtroppo non ci sono altri dettagli relativi al comparto tecnico e alle migliorie che sarà possibile ottenere su PS4 Pro, per saperne di più dovremo probabilmente attendere le prossime settimane. Ricordiamo che Uncharted L'Eredità Perduta uscirà in Europa il 23 agosto in formato retail e digitale, tutti coloro che effettueranno il preordine presso i rivenditori autorizzati riceveranno in regalo un codice per scaricare gratis Jak & Daxter The Precursor Legacy.