La data di uscita diè ormai molto vicina, e per stuzzicare l'attesa dei fan,hanno deciso di pubblicare un nuovo video gameplay della durata di oltre tredici minuti tratto dal gioco, accompagnato da una serie di scatti e immagini a tema.

Potete trovare il lungo video gameplay in apertura, mentre abbiamo riportato in calce alla notizia la galleria di immagini diffusa dalla compagnia. Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Uncharted L'Eredità Perduta, prima espansione single player di Uncharted 4 Fine di un Ladro, sarà disponibile in Europa dal 23 agosto, in esclusiva su PlayStation 4. In questa nuova avventura, le protagoniste saranno Chloe e Nadine, che collaboreranno per ritrovare un antico tesoro.