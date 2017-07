Uncharted L'Eredità Perduta torna a mostrarsi con un nuovo video gameplay

In occasione dell'evento Ani-Com & Games di Hong Kong,ha mostrato una nuova sequenza di gameplay di. La demo è stata giocata dal Game Director Kurt Margenau in persona.

Come potete vedere nei filmati che vi abbiamo proposto, la sequenza di gioco alterna fasi esplorative e combattimenti, mostrando alcune delle ambientazioni che faranno da sfondo alla nuova avventura. Ricordiamo che Uncharted: L'Eredità Perduta vedrà come protagoniste principali Nadine e Chloe, proponendo un cambio di prospettiva rispetto ai capitoli della saga principale incentrati su Nathan Drake.

Uncharted: L'Eredità Perduta sarà disponibile in esclusiva per Playstation 4 a partire dal prossimo 23 Agosto. Per tutte le altre novità vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.