Uncharted L'Eredità Perduta: la video analisi di Digital Foundry

Digital Foundy ha pubblicato la video analisi di, basata sulla nuova build provata dalla stampa nei giorni scorsi. DF sottolinea come il gioco abbia una risoluzione pari a 1080p su PS4 esu PlayStation 4 Pro, replicando di fatto quanto visto in

L'aspetto visivo resta assolutamente notevole, come evidenziato dai tecnici del popolare sito, tuttavia DF si dice parzialmente stupito per la mancanza di sostanziali upgrade tecnici rispetto al già citato Uncharted 4 Fine di un Ladro. In ogni caso, il comparto estetico viene promosso, pur trattandosi di una "semplice" espansione, Uncharted L'Eredità Perduta si presenta come un titolo tecnicamente curato, con un framerate solido e un comparto grafico di assoluto livello.

Uncharted L'Eredità Perduta sarà disponibile nei negozi dal 23 agosto, in esclusiva su PlayStation 4. Coloro che effettueranno il preordine riceveranno un codice per scaricare Jak & Daxter The Precursor Legacy dal PlayStation Store.