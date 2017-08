Uncharted L'Eredità Perduta : Video Recensione della nuova avventura Naughty Dog

Disponibile sua partire dal 23 Agosto,è la nuova avventura di Naughty Dog ambientata nell'universo della serie, con protagoniste Chloe e Nadine. Finalmente possiamo proporvi la nostra Video Recensione del titolo: la trovate in cima.

Ben più di un semplice DLC, Uncharted L’Eredità Perduta si presenta a tutti gli effetti come un nuovo capitolo della saga, offrendoci un’avventura longeva, varia ed entusiasmante. A conti fatti, ci troviamo di fronte a un'esperienza molto convincente, capace di reggersi interamente sulle proprie gambe, ed in grado persino di rivaleggiare - in termini di varietà, ricchezza e vivacità - con i primi tre capitoli della tetralogia originale.

Uncharted: L'Eredità Perduta sarà disponibile in esclusiva per Playstation 4 a partire dal 23 Agosto.