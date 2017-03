Uncharted The Lost Legacy: ecco chi sarà l'antagonista

Game Informer ha pubblicato oggi un nuovo articolo interamente dedicato ad, espansione diche vede come protagoniste Chloe e Nadine. In particolare, il portale ha diffuso informazioni riguardanti l'antagonista che contrasterà le due donne nella loro nuova avventura.

Naturalmente, se preferite evitare qualsiasi anticipazione e scoprire l'identità del cattivo di turno solo quando l'espansione sarà disponibile, vi invitiamo a non proseguire oltre nella lettura.

L'antagonista di Uncharted The Lost Legacy, del quale potete trovare un primo scatto riportato in calce alla notizia, pubblicato da Game Informer, sarà Asav. Questo personaggio è descritto come un ribelle che un tempo lavorava per il governo, è interessato ai tesori nascosti e ai manufatti antichi che sono culturalmente legati al suo paese. È spinto ad agire da diverse motivazioni, e stando alle parole del direttore creativo Shaun Escayg, è "un ribelle solitario che ha intenzione di scatenare una nuova guerra per trarne dei profitti".

Al momento, Uncharted The Lost Legacy è ancora privo di una data di uscita.