Uncharted: L'Eredità Perduta esce il 23 agosto, è ufficiale

Con un nuovo trailer,ha annunciato che(attesissima espansione single player di) sarà disponibile in Europa a partire dal, in esclusiva su PlayStation 4.

Il video, che potete trovare in apertura, ci permette di dare uno sguardo a quelli che saranno i contenuti di Uncharted: L'Eredità Perduta, che avrà come protagoniste le determinate Chloe e Nadine, che si ritroveranno a dover collaborare per ottenere la Zanna di Ganesh e contrastare i piani dell'antagonista Asav. La storia prenderà luogo circa un anno dopo gli eventi di Uncharted 4 Fine di un Ladro, nel Sud dell'India, e i giocatori potranno esplorare vaste zone e osservare i meravigliosi panorami tipici della serie. Tuttavia, Nathan Drake non sarà presente in Uncharted: L'Eredità Perduta. Il gioco sarà in vendita al prezzo di 39.99 euro, eventuali bonus preordine non sono ancora stati resi noti.