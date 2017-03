Uncharted The Lost Legacy: la narrazione sarà incentrata su Chloe e Nadine

Continuano ad emergere nuovi dettagli su: sulle pagine di GameInformer USA,(Creative Director) e(Director) hanno parlato della narrazione del gioco, svelando come il comparto narrativo sarà incentrato quasi totalmente sul rapporto tra

La sceneggiatura esplorerà maggiormente lo "spirito umano" e il carattere delle due ragazze, permettendo così di conoscere a fondo Chloe e Nadine. Rispetto ad Uncharted 4 Fine di un Ladro, verranno esplorati molti aspetti della personalità delle due ragazze.

Margenau e Escayg assicurano che, per quanto riguarda trama e sceneggiatura, The Lost Legacy non sarà inferiore ai capitoli regolari della saga, l'obiettivo del team è quello di dar vita a una corposa espansione standalone che raggiunga gli standard degli altri titoli della serie. Uncharted The Lost Legacy è ancora privo di una finestra di lancio, restiamo quindi in attesa di saperne di più sulla data di lancio.