Uncharted The Lost Legacy potrebbe durare almeno dieci ore

Durante i British Academy Game Awards,si è aggiudicato il premio di miglior gioco dell'anno. Arne Mayer diha ritirato il premio ed è stato brevemente intervistato dall'International Business Times, dove per l'occasione ha parlato anche di

A proposito dell'espansione di Uncharted 4, Mayer dichiara quanto segue: "Lo sapevamo, sapevamo benissimo che i membri dello studio non sarebbe stati capace di limitarsi e che alla fine sarebbe venuto fuori un gioco completo della durata di almeno dieci ore."

Non è chiaro al momento se le tempistiche rivelate rispecchino la reale durata di Uncharted The Lost Legacy o se semplicemente si tratti di un valore indicativo, un'iperbole per far capire al pubblico che non si tratterà di una breve espansione con longevità ridotta.