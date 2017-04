Uncharted: L'Eredità Perduta, svelati i bonus pre-order

Dopo aver annunciato la data di uscita europea ha ora svelato i bonus pre-order di, l'avventura standalone che ci farà vivere le nuove avventure di Nadine e Chloe.

Chi deciderà di pre-ordinare Uncharted: L'Eredità Perduta in formato fisico (presso i rivenditori che aderiscano all'iniziativa) o digitale (via PlayStation Store) otterr una copia gratuita di Jak and Daxter The Precursor Legacy, che arriverà su PS4 tramite emulazione. Il pre-order tramite PS Store include anche un tema esclusivo PS4 realizzato da Truant Pixel.

Naughty Dog ha inoltre confermato che i giocatori che hanno pre-ordinato la Digital Deluxe Edition, Explorer’s Pack Edition, o Triple Pack Edition di Uncharted 4 Fine di un Ladro potrà scaricare gratuitamente la propria copia digitale di Uncharted: L'Eredità Perduta al lancio (tuttavia, non sarà possibile ottenere i bonus pre-order in questo caso). Uncharted: L'Eredità Perduta uscirà il 23 agosto su PlayStation 4.