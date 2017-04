Sull'ultimo numero della rivista Famitsu, è stato annunciato ufficialmente, nuovo episodio della serie di picchiaduro sviluppata dal teame sequel diretto di

Under Night In-Birth Exe:Late[st] è attualmente in fase di sviluppo per PlayStation 4, PlayStation 3 e Vita, i lavori sono completi all'80% e l'uscita è prevista entro la fine dell'anno in Giappone.

Confermata la presenza di un nuovo personaggio chiamato Enkidu, per il momento però non ci sono ulteriori dettagli su questo picchiaduro, anche il lancio in Occidente non è stato confermato.