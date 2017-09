Undertale con Matteo Corradini: dalla Neutral Run fino al Genocidio (Episodio 4)

E' andato in onda il 27 settembre il quarto appuntamento con il live gameplay digiocato da. Dalla Neutral Run fino al Genocidio, vi proponiamo la replica integrale dello show trasmesso su Twitch e YouTube.

In calce alla notizia trovate anche la playlist che raccoglie tutti i video della serie: attenzione, i filmati contengono spoiler, se non avete ancora giocato ad Undertale e non volete anticipazioni vi invitiamo a non proseguire oltre.

Se avete consigli o suggerimenti per Matteo potete utilizzare lo spazio qui sotto dedicato ai commenti e vi invitiamo a restare sintonizzati su queste pagine per scoprire i prossimi appuntamenti della serie dedicata ad Undertale. Buona visione!