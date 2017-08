Undertale debutta in cima alla classifica del PlayStation Store giapponese

, l'originale RPG indipendente giunto anche su PS4 e PS Vita il 15 agosto, ha debuttato in cima alla classifica dei giochi più venduti della scorsa settimana sulgiapponese, riuscendo addirittura a sorpassare

Di seguito vi elenchiamo la classifica con i 20 giochi più venduti sul PlayStation Store giapponese durante la scorsa settimana:

Undertale

Dragon Quest II

Dragon Quest X: All-in-One Package

Dragon Quest XI

Dragon Quest

Hitman: The Complete Season

Mega Man Legacy Collection

Mega Man Legacy Collection 2

Minecraft: PlayStation 4 Edition

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Dragon Quest Builders

Sonic Mania

Earth Defense Force 4.1: Shadow of New Despair

ACA NeoGeo The King of FIghters ’96

ACA NeoGEO Zed Blade

Portal Knights

Final Fantasy XIV: Complete Pack

Simple DL Series G4U Vol. 1 The Mahjong

Summer Lesson: Hikari Miyamoto Seven Days Room

Touhou Genso Wanderer: The Tower of Desire Reloaded

Un risultato decisamente notevole, considerando che stiamo parlando di una produzione indipendente in grado di sorpassare un campione di vendite come Dragon Quest XI. A quanto pare, il pubblico giapponese è rimasto particolarmente incuriosito da Undertale, cogliendo l'occasione per recuperarlo su PS4 e PS Vita.