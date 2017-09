Undertale giocato da Matteo Corradini in diretta il 18 e 20 settembre

Venerdì scorso ve lo abbiamo anticipato con un video pubblicato su Facebook, oggi possiamo darvi maggiori dettagli:(membro deiimpegnato anche nello sviluppo di) giocherà adin diretta sui canali Twitch e YouTube di Everyeye.

Sono due gli appuntamenti previsti al momento, la prima diretta è programmata per lunedì 18 settembre alle 18:00 mentre la seconda trasmissione andrà in onda mercoledì 20 settembre alle 21:00. Matteo giocherà ad Undertale, uno dei titoli indipendenti più acclamati degli ultimi tempi, un viaggio oscuro in un mondo sotterraneo intriso di malinconia e misteri.

Ricapitoliamo gli appuntamenti previsti per il live gameplay di Undertale con Matteo Corradini:

Lunedì 18 settembre ore 18:00

Mercoledì 20 settembre ore 21:00

Entrambe le trasmissioni andranno in onda sui nostri canali Twitch e YouTube: vi invitiamo a iscrivervi a Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni, inoltre la registrazione è necessaria per poter interagire in diretta con la redazione, con Matteo e la community.