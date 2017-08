Underworld Ascendant sarà pubblicato da 505 Games

ha annunciato oggi di aver siglato una partnership con lo studio di sviluppoper la pubblicazione del gioco fantasy RPG, nuovo episodio della serie omonima.

Il team di OtherSide Studio – guidato da nomi illustri del settore come Paul Neurath (Ultima Underworld, Thief) e Warren Spector (Deus Ex, Epic Mickey) – ha lavorato su numerosi videogiochi che hanno complessivamente ottenuto più di 200 premi e hanno guadagnato più di 3 miliardi di dollari. Il loro progetto attuale, Underworld Ascendant, è stato svelato inizialmente su Kickstarter, dove i fan hanno già raccolto oltre $850,000 per il suo sviluppo.

“L’opportunità di collaborare con questo talentuoso team su un brand così iconico rappresenta un altro grande traguardo per 505 Games” ha dichiarato Neil Ralley, Presidente di 505 Games. “Ultima Underworld è tra i più grandi titoli RPG mai realizzati per PC, e siamo ansiosi di scoprire quali sorprese, Paul, Warren e il loro team, hanno in serbo per la community con la prossima generazione di questa serie.”

Nel 1992, Ultima Underworld ha cambiato le regole di ciò che potrebbe essere un fantasy RPG, ha introdotto il concetto di immersione 3D, un’esperienza di gioco autorale e un mondo aperto da esplorare. OtherSide sta lavorando ora al sequel di nuova generazione della serie apportando delle innovazioni davvero audaci. I giocatori ritorneranno a The Stygian Abyss, un bellissimo regno fantasy pieno di pericoli e di intrighi, e verranno forniti loro una serie di strumenti da sperimentare e per creare soluzioni ingegnose per le varie sfide che si troveranno ad affrontare. La storia e il mondo reagiranno dinamicamente alle scelte dei giocatori, sfidando e premiando la loro creatività, permettendogli di essere gli autori della loro esperienza.

“Abbiamo trovato un grande partner in 505 Games; un publisher che supporta concretamente gli sviluppatori indie,” ha dichiarato Paul Neurath, CEO, OtherSide Entertainment. “Rivolgiamo un ringraziamento particolare anche ai nostri fan che hanno contribuito a rendere possibile questo sogno. Tutti coloro che hanno sostenuto Underworld Ascendant su KickStarter sono una parte importante di questo progetto e abbiamo intenzione di coinvolgerli durante lo sviluppo, condividendo le prime build e utilizzando i loro preziosi feedback per rendere questo gioco ancora più incredibile. Il gioco originale Underworld ha segnato profondamente il mondo dei videogiochi RPG, e il team di Ascendant è impegnato a proseguire su questa strada,” ha dichiarato Warren Spector, studio director, OtherSide Entertainment. “Le prime build sono già molto convincenti, e non vedo l’ora di mostrarvi il risultato finale”

Underworld Ascendant sarà pubblicato per PC su Steam nella seconda metà del 2018. I giocatori possono già includere oggi questo videogioco nella loro lista dei desideri tramite Steam.