Undertale uscirà in digitale il 15 agosto su PlayStation 4 e PlayStation Vita

sarà disponibile il 15 agosto in formato digitale su console. L'annuncio arriva tramite un post sul forum ufficialedirettamente dal creatore del titolo: Toby Fox. Sarà inoltre supportato il, cosicché basterà l'acquisto di una versione per avere accesso ad entrambe.

Coloro che effettueranno il pre-ordine riceveranno un nuovo tema dinamico per PlayStation 4 realizzato da Truant Pixel, con grafiche di Merrigo e una nuova canzone della durata di un minuto di Toby Fox. Per la versione fisica e la Collector's Edition di Undertale bisognerà pazientare fino a settembre. Quest'ultima includerà la colonna sonora completa su due CD, un libretto di spartiti musicali, una music box placcata in oro e una custodia rigida.

In allegato alla notizia trovate il video del tema ottenibile attraverso il pre-ordine.