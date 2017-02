UnDungeon raggiunge l'obiettivo su Kickstarter

è riuscito a raggiungere il suo obiettivo su Kickstarter a due settimane dalla fine della campagna. L’obiettivo iniziale di 50.000 € è stato superato la scorsa settimana, e ora la campagna si sta concentrando su altri obiettivi sempre con il supporto di

Tra questi troviamo dei miglioramenti ai contenuti di gioco, ma non solo, si pensa anche la possibilità di poter pubblicare il gioco su altre piattaforme oltre al PC, come PlayStation 4, Xbox One, e/o Nintendo Switch. UnDungeon è ambientato in un luogo misterioso in cui vigono i principi del multiverso, secondo i quali diverse varianti dello stesso mondo si sono unite in un’unica dimensione dopo un evento cataclismico conosciuto come Shift.

Il gioco, sviluppato da Laughing Machines, unisce battaglie veloci, una fantastica pixel art disegnata a mano, meccaniche tradizionali dei giochi di ruolo ed elementi roguelike. I giocatori partiranno per un’avventura soprannaturale attraverso una mappa dinamica generata proceduralmente e dovranno mettersi nei panni di uno dei sette messaggeri provenienti dai vari mondi distrutti dallo Shift. UnDungeon ha ricevuto un grande supporto dalla comunità di Square Enix quando è stato presentato sul sito web di Collective. La campagna è stata lanciata e portata avanti da Laughing Machines, mentre Square Enix ha contribuito a far conoscere il progetto al pubblico.