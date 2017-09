UniEuro: PS4 con Minecraft, Uncharted: L'Eredità Perduta e Crash Trilogy a €299

propone in offerta il bundlecona 299,99 euro, con uno sconto pari al 26% sul prezzo di listino. La promozione sarà valida fino al 14 settembre salvo esaurimento scorte.

La promozione riguarda il modello PlayStation 4 Slim da 500GB in bundle con Minecraft, con l'inclusione di due ottimi titoli aggiuntivi come Uncharted: L'Eredità Perduta e Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, proposta a 299,99 euro anziché 409,97 (con uno sconto pari al 26%). L'offertà sarà valida fino al 14 settembre salvo esaurimento scorte, come potete vedere sulla relativa pagina dello Store di UniEuro.

Approfitterete di questa occasione per rimediare una PS4?