Unity si aggiorna includendo il supporto a Xbox One X

, uno dei motori grafici più diffusi tra gli sviluppatori indipendenti, ha ricevuto un nuovo aggiornamento che include il supporto a, la nuova console "premium" diin arrivo il prossimo 7 novembre.

Stando alla descrizione riportata sul blog ufficiale di Unity, l'engine permetterà una comoda gestione dei progetti per l'intera famiglia di console Xbox One, rendendo molto agevole il supporto alla nuova console Microsoft pensata per i 4K.

Di recente anche Epic Games ha condotto un'operazione simile con il suo motore grafico, aggiornando l'Unreal Engine 4 con il supporto a Xbox One X (al momento si parla di un "supporto iniziale", destinato a diventare più completo nel corso dei prossimi mesi).

Ricordiamo che Xbox One X è pre-ordinabile su Amazon Italia (Microsoft non esclude il possibile annuncio di promozioni e bundle con i pannelli 4K).