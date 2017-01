Uno sguardo alle confezioni giapponesi dei giochi per Switch

Gaijinhunter ha pubblicato una serie di foto che mostrano dettagliatamente le confezioni giapponesi dei giochi per: non solo la boxart frontale ma anche la parte posteriore e la custodia aperta.

Nello specifico, le foto sono state scattate alle custodie di The Legend of Zelda Breath of the Wild, 1-2-Switch, Super Bomberman R, Dragon Quest Hereos 1+2, Puyo Puyo Tetris, Disgaea 5 Complete, I Am Setsuna e Romance of the Three Kingdoms 13. Presente anche un'immagine che compara le custodie dei giochi per Switch a quelle dei titoli per PSP, i due box sono molto simili tra loro anche se le dimensioni sono effettivamente differenti, come potete vedere nello scatto che trovate in calce alla notizia.