Uno sguardo ai minigiochi di 1 2 Switch

Uno dei giochi annunciati per la lineup di, un party game pensato per sfruttare al meglio i Joy-Con della console e divertire gli amici con delle sfide uno contro uno semplici e intuitive. In occasione della presentazione della console, la compagnia ha permesso al pubblico presente di provare il gioco.

La versione dimostrativa messa a disposizione non conteneva tutti i minigiochi di 1 2 Switch, ma di seguito elenchiamo quelli che abbiamo provato e in cosa consistono:

Milk: in questo minigioco bisogna impugnare il Joy-Con e sfidarsi faccia a faccia mimando il gesto della mungitura di una mucca. Il giocatore che avrà munto più latte alla fine avrà la vittoria.

Copy Dance: in questo duello a ritmo di musica, i due sfidanti dovranno ballare e ad intervalli regolari uno di essi dovrà assumere una posa che sia la più bizzarra possibile. L'avversario dovrà cercare di copiarla alla perfezione per vincere, sfruttando le potenzialità del controller.

Quick Draw: si tratta della riproduzione di un duello tra pistoleri in stile western.

Samurai Training: il minigioco rappresenta un duello tra samurai nel quale vincerà il giocatore che sferrerà il fendente con maggiore precisione e tempismo. L'avversario potrà difendersi mimando con le mani il gesto necessario a fermare la spada dell'altro.

Safe Cracker: utilizzando le funzioni del Joy-Con, bisognerà cercare di aprire una cassaforte ruotando il controller e prestando attenzione ai suoni e alle vibrazioni.

Ball Count: forse il più interessante tra i giochi provati, bisogna posizionare il Joy-Con sul palmo della mano, il quale rappresenterà una scatola contenente un certo numero di palline. Sfruttando l'oscillazione, i suoni, le vibrazioni, il giocatore dovrà cercare di indovinare quante palline sono "contenute" nel controller. Vince chi riesce a indovinare per primo il numero o ad avvicinarsi maggiormente ad esso.

Ricordiamo che 1 2 Switch sarà disponibile a partire dal prossimo 3 marzo, in concomitanza con il lancio di Nintendo Switch.