Uno sguardo ravvicinato alle nuove colorazioni dei controller Xbox One

Microsoft continua a fornire nuove colorazioni per i suo controller Xbox One e PC, e le più recenti presentate sono verde/arancione e rosso. Per dare uno sguardo ravvicinato alle nuove opzioni, il colosso di Redomond ci propone un video uboxing per ciascun pad, che ne mette in evidenza le caratteristiche.

I controller si basano sulla riedizione di quelli annunciati durante la presentazione di Xbox One S, che vantano una maggiore portata, bumper più semplici da premere e il modulo bluetooth, utile per collegarli ad altri dispositivi senza l’ausilio degli adattatori proprietari. Entrambi sono già disponibili all’acquisto, e potete trovarli sul sito ufficiale di Microsoft.

Potete trovare i video unboxing in calce alla notizia. Vi auguriamo buona visione.