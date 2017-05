Uno speedrunner ha battuto il record mondiale di Super Mario 64

Dopo sette mesi di duro allenamento, lo speedrunnerè riuscito a battere il record mondiale di, completando il gioco e raccogliendo tutte lein meno di 1 ora e 40 minuti. In cima alla notizia potete guardare il video che ritrae questa memorabile impresa.

Era da anni che l'ultimo record di Super Mario 64 non veniva battuto: se siete curiosi di conoscere la storia di questi record di velocità, il video che vi abbiamo proposto in calce alla notizia li riassume in circa venti minuti. Per restare in tema di speedrun con i giochi Nintendo, vi ricordiamo che un utente è riuscito a completare The Legend of Zelda: Breath of the Wild in soli 45 minuti.

