Uno Spot TV per The Elder Scrolls Online: Morrowind

ha pubblicato uno spot televisivo per, nuovo capitolo dell'MMORPG Online che ci riporterà sulla storia isola vulcanica di Vvanderfell, già presente in The Elder Scrolls III: Morrowind. Lo spot TV, che trovate in testata, vede guerrieri e maghi far fronte alla minaccia di bestie e costruzioni naniche.

The Elder Scrolls Online: Morrowind è l'espansione più grande mai annunciata per il titolo Zenimax Studios: una nuova zona, una nuova classe per il giocatore, più di 30 ore di contenuti single player, una nuova prova e una nuova modalità PvP 4 vs. 4 verranno introdotto all'interno del pacchetto di gioco.

Lasciandovi alla visione del trailer, ricordiamo che The Elder Scrolls Online: Morrowind sarà disponibile a partire dal 6 giugno per PC, PS4 e Xbox One. A questo indirizzo, potete dare uno sguardo a immagini, artwork e copertina del gioco.