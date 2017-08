Unreal Engine si aggiorna per il supporto a Xbox One X

Come annunciato nelle scorse ore dasi è oggi aggiornato alla sua versione 4.17. La nuova build del motore grafico include il neo-implementato supporto a, console premium cheha da poco reso disponibile per il pre-order su Amazon.

Come riportano le patch notes, parliamo al momento di un "supporto iniziale" per la console, ma con tutta probabilità non passerà molto tempo prima che l'engine di Epic Games introduca un supporto completo.

Ricordiamo ai nostri lettori che Xbox One X sarà disponibile sul mercato a partire dal prossimo 7 novembre a 499,99 euro. Come già accennato, la console è pre-ordinabile su Amazon Italia, nel mentre Microsoft non ha escluso il possibile annuncio di promozioni e bundle con pannelli 4K.