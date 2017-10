Un uomo residente nell'Indiana è stato arrestato per aver rubato e rivenduto alcune copie di. Il gioco sarebbe stato rubato da un magazzino di proprietà di, tuttavia non è chiaro come il ladro si sia introdotto all'interno dell'edificio, poichè le telecamera di sorveglianza non hanno rivelato intrusioni sospette.

L'uomo ha venduto le copie sottratte illegalmente su eBay al prezzo di 45 dollari ma è stato arrestato dopo aver concluso le prime transazioni. La polizia lo ha accusato di furto aggravato e violazione della proprietà intelletuale, accuse che potrebbero costargli almeno 8 anni di carcere.