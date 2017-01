Upgrade gratuito alla Limited di Horizon: Zero Dawn per i pre-order in Giappone

Durante una recente conferenza stampa, la divisione giapponese diha annunciato chearriverà nella Terra del Sol Levante, oltre che nella sua forma standard, anche in due edizioni limitate: una sarà in versione digitale e l'altra fisica.

Sony ha inoltre aggiunto che chiunque decida di pre-ordinare il gioco in Giappone otterrà accesso ad un upgrade della Standard Edition a queste versioni Limited senza costi aggiuntivi. L'edizione limitata è similare a quella che verrà commercializzata in Nord America e, fra i bonus aggiuntivi che porta con sé, abbiamo un artbook (fisico o digitale a seconda dell'edizione che si scelga), un tema PS4 esclusivo, un abito da sentinella Nora come esclusiva pre-order Gamestop e ancora altro.

Horizon: Zero Dawn uscirà il primo marzo in Europa in esclusiva PlayStation 4.