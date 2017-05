Utawarerumono Mask of Deception è disponibile ora su PlayStation 4 e Vita

: È il momento di immergersi nell’ignoto e partire per un viaggio leggendario. Preparati ad incontrare animali fantastici, potenti magie, intrighi politici ed eroi improbabili, con la Visual Novel/SRPG, da oggi disponibile in America e in Europa per PS4 e PS Vita.

Originariamente conosciuto come Utawarerumono: Itsuwari no Kamen in Giappone, Mask of Deception è un grande racconto che incanta i cuori e le menti dei giocatori alla ricerca di un viaggio incredibile. Il gioco inizia sulla cima di una montagna innevata dove il protagonista si risveglia in un luogo sconosciuto, circondato da creature letali, con nient’altro che un camice da ospedale addosso e un terribile mal di testa. Fortunatamente, in suo aiuto arriva Kuon, una bellissima ragazza con adorabili orecchie e coda da animale.

Capendo che lo sfortunato uomo non si ricorda nulla, Kuon decide di prendersi cura di lui e della sua amnesia, chiamandolo Haku. Durante il loro viaggio, Haku incontrerà (suo malgrado) personaggi variopinti (sì, stiamo parlando di altre persone animalesche), costruirà relazioni profonde, combatterà nemici spietati e si troverà inesorabilmente trascinato nelle macchinazioni politiche della potente nazione di Yamato.