Utawarerumono Mask Of Deception e Mask Of Truth arrivano in Europa nel 2017

Chi desidera esplorare un mondo pieno di feroci creature fantastiche, potenti magie, intrighi politici e improbabili eroi, sarà accontentato e potrà liberare lo stratega che è in lui, perchépubblicherannoin Europa.

I due nuovi titoli che mescolano il genere visual novel e RPG strategico, Utawarerumono Mask of Deception e Utawarerumono: Mask of Truth, saranno rilasciati in America su PlayStation 4 in entrambi i formati, fisico e digitale; anche la versione europea PS4 sarà disponibile sia in versione fisica che digitale. Mask of Deception sarà pubblicato in primavera; il sequel del gioco, Mask of Truth, sarà rilasciato nel corso dell'anno con i testi in inglese e l'audio originale in giapponese. Il titolo su PS4 sarà disponibile al prezzo di 49,99 €.

Originariamente conosciuto come Utawarerumono: Itsuwari no Kamen in Giappone, Mask of Deception è un grande racconto destinato a incantare i cuori e le menti dei giocatori alla ricerca di un incredibile viaggio. Il gioco inizia in cima ad una montagna innevata in cui il protagonista si risveglia in un selvaggio luogo non familiare, circondato da creature mortali, con nient'altro addosso che un camice da ospedale ed un gran mal di testa. Tuttavia, viene salvato da una bella ragazza di nome Kuon, che sfoggia delle adorabili orecchie animalesche e una coda bestiale. Dato che l'uomo sventurato non ha memoria di nulla, Kuon decide di prendersene cura, chiamandolo Haku. Nel loro viaggio, Haku incontrerà (a malincuore) personaggi molto strani (sì, sempre più persone di origine animale) e costruirà relazioni profonde, combatterà nemici spietati e si ritroverà inesorabilmente attratto dalle macchinazioni politiche della potente nazione di Yamato.

Atlus si impegna nel fare in modo che i videogiochi siano il più possibile fedeli alla loro forma originale, nel caso di Mask of Deception però, una scena doveva avere una piccola modifica di contenuto per rispettare le varie regolamentazioni regionali sulla raffigurazione per la disciplina sui minori. Abbiamo lavorato con Aquaplus per mantenere la portata della modifica ad un minimo assoluto e siamo entrambi d'accordo che la modifica fatta sulla scena del gioco trasmette ancora di più il suo significato senza incorrere in problemi. Utawarerumono Mask of Deception e Utawarerumono Mask of Truth saranno disponibili su PS4 in versione fisica e digitale al prezzo di 49.99 € nel 2017 in Europa. I titoli, originariamente pubblicati e sviluppati da Aquaplus, avranno l’audio originale in giapponese.