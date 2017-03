Utawarerumono Mask Of Deception: nuovo trailer dedicato a Kuon

: Haku è il protagonista dicolpito da un’amnesia, sarebbe stato cibo per creature mostruose senza l’aiuto dell’adorabile e potentissima. Una misteriosa viaggiatrice che ha salvato Haku all’inizio del gioco e che lo seguirà fino alla fine...

Non si sa molto del suo passato, ma è una donna intelligente e dallo spirito libero che fa la farmacista. Kuon, l'esatto opposto di Haku, è una persona responsabile che porta sempre a termine ciò che va fatto. Inoltre è molto utile anche durante i combattimenti. Preferisce i combattimenti corpo a corpo e la sua conoscenza delle erbe e dei medicinali la rendono un’ottima guaritrice. Kuon è sicuramente una persona della quale Haku avrà bisogno nel corso della sua avventura...

Atlus si impegna nel fare in modo che i videogiochi siano il più possibile fedeli alla loro forma originale, nel caso di Mask of Deception però, una scena doveva avere una piccola modifica di contenuto per rispettare le varie regolamentazioni regionali sulla raffigurazione per la disciplina sui minori. Il publisher ha lavorato con il team Aquaplus per mantenere la portata della modifica ad un minimo assoluto e siamo entrambi d'accordo che la modifica fatta sulla scena del gioco trasmette ancora di più il suo significato senza incorrere in problemi.

Utawarerumono Mask of Deception e Utawarerumono Mask of Truth saranno disponibili su PS4 in versione fisica e digitale al prezzo di 49.99 € nel 2017 in Europa. Inoltre, il gioco offrirà due nuovi DLC con dei personaggi che potranno aiutare i giocatori in battaglia. Tamaki e Sasara saranno disponibili al lancio il 23 Maggio.