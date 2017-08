Utawarerumono: Mask of Deception: pubblicati nuovi temi e personaggi DLC

ha messo a disposizione quattro nuovi temi perdedicati alla visual novel. In aggiunta, sono ora disponibili per l'acquisto due nuovi personaggi

Si tratta di Tamaki e Sasara, che da questo momento potranno essere controllate in battaglia. Entrambe disporranno dei rispettivi costumi DLC. Quattro temi dedicati al titolo sono ora in vendita al prezzo di 2,99 $ cadauno, due per PlayStation 4 e due per PlayStation Vita. Questo contenuto vi permetterà di popolare la dashboard con le immagini di Haku, Kuon, Uruuru e Saraana, e Nekone.

Utawarerumono: Mask of Truth arriverà invece il 5 settembre sempre su PlayStation 4 e PlayStation Vita. Seguendo questo link potrete conoscere le novità introdotte nel seguito.