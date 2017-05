Utawarerumono Mask of Deception: un trailer dedicato alla Capitale Imperiale

: Laaspetta solo di essere esplorata grazie al nuovo trailer di. Gran parte del gioco è ambientato nelle terre governate dal potente Impero di Yamato, quindi sarebbe saggio che il protagonista Haku imparasse il più possibile sulla cultura e sulle tradizioni della nazione...

La sua benefattrice, Kuon, insieme a tutti gli altri amici che ha incontrato durante il viaggio, sono molto felici di presentargli le strane cose che popolano questo mondo. Per esempio, ha imparato che i "woptors" sono delle creature simili agli struzzi che vengono utilizzati come cavalcature militari e per pescare, e, ha scoperto che l’ "amamunii" è un delizioso wrap ripieno che può essere immerso in diverse salse. Ha anche appreso che i dispositivi "eldcraft" sono come delle massicce navi che si muovono sull’acqua senza mulini, creati con una tecnologia apparentemente avanzata. Haku si farà strada per la Capitale Imperiale dove troverà molto lavoro per lui. Nonostante sia pigro e preferirebbe starsene comodamente seduto, le persone hanno bisogno del suo aiuto! Ad ogni modo, tutto questo non gli impedirà di trovare tempo per soffermarsi ad esplorare i luoghi, i suoni ed i sapori della più grande metropoli di Yamato. Dal famoso Hakurokaku Inn ai numerosi negozi che affollano le strade, ci sono milioni di cose da fare per uno straniero nella grande città.

Utawarerumono Mask of Deception e Utawarerumono Mask of Truth saranno disponibili su PS4 in versione fisica e digitale al prezzo di 49.99 € nel 2017 in Europa. I titoli, originariamente pubblicati e sviluppati da Aquaplus, avranno l’audio originale in giapponese. Inoltre, il gioco offrirà due nuovi DLC con dei personaggi che potranno aiutare i giocatori in battaglia.Tamaki e Sasara saranno disponibili al lancio il 23 Maggio.