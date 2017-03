Utawarerumono: Mask of Deception uscirà il 23 maggio su PS4 e PS Vita

Il publisher Atlus ha annunciato che Utawarerumono: Mask of Deception sarà disponibile a partire dal 23 maggio sia su PlayStation 4 che su PlayStation Vita. In Europa, la versione per la portatile di Sony sarà distribuita esclusivamente in formato digitale, mentre il mercato americano riceverà anche quella boxata.

Al momento sono stati comunicati i bonus del pre-order per il territorio americano (di seguito elencati), e non è ancora chiaro se saranno disponibili anche nel Vecchio Continente.

● Utawarerumono: Mask of Deception Art Book Compendium: un volume illustrato di 50 pagine contenente disegni e informazioni sugli inaspettati eroi del racconto;

● Fodero da collezione: un fodero nel quale riporre sia l’artbook che il gioco.

Lasciandovi alla visione dello Story Trailer pubblicato da Atlus, vi ricordiamo che Utawarerumono: Mask of Deception uscirà il 23 maggio in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation Vita.