ha pubblicato il trailer E3 di, titolo per PlayStation VR in fase di sviluppo presso

V! No Heroes Allowed R! mette il giocatore nei panni del Dio della Distruzione, il titolo presenta una forte componente strategica unita a fasi action ed esplorative. Il trailer introduce le principali meccaniche di gioco e permette di dare uno sguardo ai personaggi e alle ambientazioni.

V! No Heroes Allowed R! è atteso per l'autunno in Giappone, in esclusiva su PlayStation VR. Nessuna conferma al momento riguardo la finestra di lancio per l'uscita in Occidente.