ha oggi annunciato che, versione completa dell'omonimo titolo già disponibile su PC, uscirà il prossimo 28 aprile su PlayStation 4 e Xbox One. In occasione dell'annuncio, è stato pubblicato anche un nuovo trailer, che vi abbiamo riportato in cima alla notizia.

Questa edizione del titolo includerà entrambi i DLC rilasciati fino ad oggi sulla controparte PC, ovvero Sand of the Damned e Fire Mountains, nonché un nuovo tipo di mappa esclusivo denominato The Dwarf Cave.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Valhalla Hills Definitive Edition uscirà il 28 aprile su PS4 e Xbox One. Il titolo sarà distribuito sia in formato fisico che digitale; il prezzo a cui sarà venduto, invece, non è ancora noto.